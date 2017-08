Actualidade

A administração da Autoeuropa acedeu hoje a reunir com os sindicatos em 7 de setembro às 17:00, anunciaram hoje os sindicatos, adiantando que a "greve realizada esta quarta-feira paralisou totalmente a fábrica nos três turnos de trabalho".

"Esperamos que a administração retire a atual proposta de novos horários e que seja possível negociar uma solução que corresponda aos anseios dos trabalhadores", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

O sindicalista acredita que "a disponibilidade manifestada pela empresa para o diálogo vai levar a um entendimento entre as partes", salientando que os trabalhadores nunca contestaram a necessidade de laboração contínua através dos 18 turnos de trabalho que a empresa pretende implementar a partir de novembro, mas apenas a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado.