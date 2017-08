Incêndios

O município de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, contabilizou 10 mil hectares de área queimada, entre outros prejuízos, e apelou à sua integração no projeto-piloto de reflorestação e ordenamento do território florestal.

Em comunicado, a autarquia deu hoje conta que os incêndios que afetaram o concelho de Vila de Rei entre 13 e 18 de agosto "causaram um elevado número de prejuízos diretos, registando um total de 10.000 hectares de área ardida (cerca de 100 km2), que correspondem a 52% da área do concelho".

No documento, assinado pelo presidente, Ricardo Aires, revela que há ainda a registar "um grande número de habitações afetadas pelas chamas e mais de 50% do concelho totalmente carbonizado".