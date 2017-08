Actualidade

Os associados da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) concederam 739.023 milhões de euros em junho, mais 16,4% do que no mesmo período do ano passado.

A ASFAC informou hoje que este aumento do total do crédito concedido ficou a dever-se ao aumento de 30,5% dos empréstimos a particulares, num total de cerca de 242 milhões de euros, que correspondem a 32,8% de todos os créditos.

Também o crédito às empresas subiu 28,7% em julho, ascendendo a 14.976 milhões de euros, o que equivale a 2% do financiamento total concedido.