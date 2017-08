Actualidade

Oito municípios do distrito de Coimbra defenderam hoje que uma futura autoestrada entre Coimbra e Viseu deverá passar a sul do rio Mondego, no concelho de Vila Nova de Poiares.

Esta alternativa é a que "melhor responderá às dificuldades que se acumularam ao longo dos anos ao nível das acessibilidades" na região, preconizam os presidentes das câmaras de Vila Nova de Poiares, Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Penela, num documento dirigido à Infraestruturas de Portugal (IP).

O Itinerário Principal 3 (IP3) "já não dá a devida resposta" em termos de mobilidade rodoviária entre o litoral e o interior, disse aos jornalistas o autarca de Poiares, João Miguel Henriques, do PS.