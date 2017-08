Actualidade

O Conselho de Arbitragem (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) declarou hoje "tolerância zero" para o "uso de força excessiva" no futebol, salientando que nestes casos "o cartão vermelho é para mostrar".

Em comunicado divulgado no final de um encontro na Cidade do Futebol, em Oeiras, que reuniu o CA e os árbitros da principal categoria (C1), a FPF registou um crescimento "significativo" do uso de "força excessiva" em jogos das competições profissionais já na presente temporada.

"Os árbitros analisaram vários lances já ocorridos esta época, com especial incidência para seis (...), detetaram as oportunidades de melhoria e receberam do CA uma indicação clara: a tolerância para este tipo de lance será nula e o cartão vermelho é para mostrar", pode ler-se.