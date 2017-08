Pedrógão Grande

Seis ordens profissionais da área da saúde estiveram hoje em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, para avaliar e as necessidades das pessoas e disponibilizar ajuda na sequência do incêndio que atingiu aquela região.

Representantes da Ordem dos Médicos, dos Biólogos, dos Farmacêuticos, dos Psicólogos, dos Enfermeiros e dos Nutricionistas foram hoje recebidas pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, no sentido de se "desenvolver respostas integradas quanto aos cuidados de saúde e de enfermagem, a gestão da medicação e acompanhamento psicológico, bem como desenvolvimento de projetos de educação ambiental e de reflorestação", anunciou uma nota de imprensa da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Este incêndio, que começou em Pedrógão Grande e que atingiu vários outros concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, provocou a morte a 64 pessoas, além de mais de 200 feridos.