Actualidade

O tenista português Pedro Sousa apurou-se hoje para a terceira ronda do 'challenger' italiano de Como, ao vencer o italiano Andrea Arnaboldi.

Pedro Sousa, atual 127.º do 'ranking' mundial, ainda sentiu algumas dificuldades para ultrapassar um ujogador que se encontra no lugar 232 da hierarquia mundial, mas acabou por vencer pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

Na próxima ronda, Pedro Sousa, quarto cabeça de série, vai medir forças com o francês Kenny de Schepper, 147.º do 'rankig', enquanto o outro português ainda em prova, Gastão Elias, 153.º do mundo, apenas cumpre na quinta-feira o seu encontro da segunda ronda, ao defrontar o canadiano Felix Auger-Aliassime, número 226.