Actualidade

Os sindicatos mais representativos na Autoeuropa fizeram hoje um "balanço positivo" da paralisação desta quarta-feira, que dizem ter provocado a paragem da produção na fábrica de automóveis de Palmela, mas não avançam com números concretos sobre a adesão.

"Fazemos um balanço muito positivo da greve. A Autoeuropa não produziu um único carro", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, afeto à CGTP.

"Ficou demonstrada a unidade, a coesão e a solidariedade dos trabalhadores. E isto significa que os trabalhadores estão com os objetivos da convocatória desta greve", acrescentou o sindicalista, que remete para a próxima semana um balanço mais detalhado da greve na Autoeuropa.