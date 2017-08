Mundial2018

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, elogiou hoje a "competência das Ilhas Faroé fora de casa", motivo pelo qual a formação das 'quinas' precisará estar ao máximo nível para evitar surpresas rumo ao Mundial2018 de futebol.

"Tem muita competência fora de casa. Até podiam ter empatado na fase final do jogo na Suíça (2-0). É uma equipa bem concebida, bem organizada, põe tudo em campo. Os jogadores dão tudo. São fortes no espaço aéreo e no contra-ataque. Uma equipa muito perigosa. Devemos estar muito atentos para não corrermos algum risco", advertiu.

Na conferência de imprensa de antevisão do desafio da sétima jornada do grupo B da fase de qualificação europeia, o técnico foi pródigo em elogios à formação que ocupa o lugar 89 do 'ranking' da FIFA.