Actualidade

O FC Porto regressou hoje aos treinos, com vista ao jogo com o Desportivo de Chaves, da I Liga de futebol, com o brasileiro Soares a regressar aos trabalhos, ainda que condicionado, e sem 10 internacionais.

O avançado Soares fez "treino integrado condicionado", estando "mais perto da recuperação total", apontou o emblema portuense no boletim clínico.

Depois de dois dias de folga, o plantel dos 'dragões' regressou aos trabalhos sem Ricardo e Danilo, na seleção portuguesa, Herrera, Corona e Reyes, ao serviço do México, Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai), bem como Diogo Dalot, na seleção sub-21, e Rui Pedro, nos sub-20.