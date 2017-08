Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa regressam hoje ao trabalho, depois da greve histórica de quarta-feira contra a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado, a primeira paralisação por razões laborais desde que a empresa iniciou a atividade há cerca de 27 anos.

"Esta greve foi importante porque nos permitiu vincar a nossa posição. Penso que a administração acabará por compreender as nossas razões e acabará por apresentar uma proposta mais equilibrada no que respeita ao trabalho aos sábados", disse esta noite à agência Lusa um trabalhador que aderiu à paralisação, que, segundo a empresa, teve uma adesão de 41%, mas que parou toda a produção da fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

Os sindicatos mais representativos na Autoeuropa fizeram hoje um "balanço positivo" da paralisação de quarta-feira, mas, pelo menos para já, não querem entrar na 'guerra dos números' sobre a adesão à greve e remetem para a próxima semana uma avaliação mais pormenorizada.