Actualidade

O Harvey perdeu intensidade e converteu-se numa depressão tropical, anunciou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, alertando, porém, que as inundações vão manter-se em zonas do sudeste do Texas e sudoeste do Louisiana.

No boletim do final da tarde de quarta-feira, o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) indicou que o Harvey localizava-se a 16,09 quilómetros a sudoeste de Alexandria, Louisiana, transportando ventos máximos sustentados de 56,32 quilómetros por hora.

Segundo o NHC, a ameaça de chuvas torrenciais nas zonas de Houston e Galveston acabou, mas perigosas inundações vão continuar a afetar as áreas de Houston, Beaumont e Port Arthur (Texas) e o sudoeste do estado do Lousiana.