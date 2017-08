Venezuela

A câmara de compensação bancária de Nova Iorque anunciou na quarta-feira a suspensão dos serviços de liquidação de títulos de dívida da Venezuela, incluindo os da Petróleos da Venezuela SA (PDVSA).

A New York Clearing House Association, uma das maiores câmara de compensação bancária dos Estados Unidos, explicou que a medida obedece a uma ordem executiva da Administração do Presidente norte-americano, na sequência da imposição de sanções económicas e financeiras à Venezuela, na passada sexta-feira, incluindo a proibição de comprar novas obrigações emitidas por Caracas ou pela PDVSA.

De acordo com a imprensa norte-americana, a Depository Trust & Clearing Corp., outra importante casa de compensação de valores dos Estados Unidos, que processa milhares de milhões de dólares em transações diárias, também anunciou que vai liquidar as operações com obrigações venezuelanas, o que considerou "o último golpe para os investidores".