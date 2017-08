Actualidade

As autoridades da Austrália recusaram a entrada no país ao norte-americano Kent Heckenlively, que se autoproclama como o ativista "número um" no mundo na campanha contra a vacinação, informaram hoje fontes oficiais.

Kent Heckenlively, autor de livros como "Inoculate", tinha previsto realizar uma série de conferências na Austrália em dezembro.

"Não vamos deixá-lo vir", afirmou o ministro da Imigração, Peter Dutton, à emissora australiana 2GB.