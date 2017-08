Actualidade

A tempestade tropical Lidia, que se formou no Oceano Pacífico a partir de uma depressão, tem provocado chuvas e ventos fortes e ondulação no oeste do México e na Baixa Califórnia, informou o Serviço Meteorológico do México.

Segundo o mais recente boletim meteorológico, pelas 19:15 de quarta-feira (01:15 em Lisboa), o fenómeno localizava-se a 290 quilómetros a sudeste do cabo San Lucas, na Baixa Califórnia, e a 325 quilómetros a oeste do cabo Corrientes, Jalisco, e movia-se em direção a noroeste a 11 quilómetros por hora.

A tempestade tropical Lidia transporta ventos sustentados de 65 quilómetros por hora e rajadas de até 85 quilómetros por hora.