Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e 30 continuam presas nos escombros de um prédio que desabou, em Bombaim, no oeste da Índia, na sequência de chuvas torrenciais, disseram fontes oficiais.

Socorristas, polícias e moradores da zona ajudaram a retirar já 13 pessoas dos escombros do edifício de cinco andares, que ruiu no sul de Bombaim.

Pelo menos 30 pessoas podem estar ainda presas nos escombros do imóvel, localizado numa zona densamente povoada de Bhendi Bazaar, no coração da metrópole, disse a polícia indiana, indicando que continuam as operações de socorro e busca no local.