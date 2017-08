Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitou hoje a base naval japonesa de Yokosuka, a sudoeste de Tóquio, no que descreveu como uma demonstração do fortalecimento da cooperação no domínio da defesa das duas potências.

"O nosso país e o Japão têm colaborado durante muito tempo. Esta visita mostra que a cooperação entre nós, no que concerne aos problemas da Defesa, está-se a fortalecer ainda mais", afirmou May, a bordo do maior porta-helicópteros das Forças de Autodefesa (exército) do Japão, o "Izumo".

O contratorpedeiro, de 19.500 toneladas, tem capacidade para 520 efetivos, afirmou o ministro da Defesa japonês, Itsunori Onodera, que acompanhou May na visita, destacando que o primeiro "Izumo" foi construído no Reino Unido e prestou serviço durante a guerra russo-japonesa (1904-5).