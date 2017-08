Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, que está de visita ao Japão, foi convidada para um conselho de segurança nacional, um privilégio raro, na sequência da subida de tensão na relação com a Coreia do Norte.

Trata-se da segunda vez que um líder estrangeiro participa nesta reunião, depois de Tony Abbott, então primeiro-ministro australiano, em 2014, relata a imprensa local.

Habitualmente reservado ao chefe do governo japonês e a ministros chave, o conselho foi criado no final de 2013, inspirado no modelo dos Estados Unidos e por iniciativa do primeiro-ministro Shinzo Abe.