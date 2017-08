Actualidade

O futebolista português Nani viajou hoje para Roma, para cumprir exames médicos e assinar contrato com a Lazio, depois de uma temporada ao serviço dos espanhóis do Valência.

O clube romano já colocou no seu sítio oficial na Internet fotografias do terceiro jogador mais internacional 'AA' do futebol português (112 jogos) a exibir um cachecol da Lazio à chegada a um dos aeroportos da capital transalpina.

Nani, de 30 anos, deverá cumprir na manhã de hoje exames médicos, nomeadamente para confirmar o estado do seu joelho esquerdo, que o impediu de alinhar pelo Valência nas primeiras rondas da Liga espanhola.