Actualidade

O futebolista brasileiro Douglas, de 27 anos, chegou na manhã de hoje a Lisboa, onde se prepara para assinar contrato com o Benfica, no último dia do fecho do mercado de transferências.

"Feliz, a oportunidade de estar num grande clube é sempre uma alegria", disse, a custo, o lateral direito, à chegada ao aeroporto, explicando que não podia falar.

O jogador, que deverá ser emprestado pelo FC Barcelona ao clube da Luz, chega para colmatar as poucas soluções no lado direito da defesa, setor que tem sido ocupado por André Almeida, após saída de Nelson Semedo precisamente para o 'Barça'.