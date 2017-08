Actualidade

A Coreia do Norte condenou à morte quatro jornalistas sul-coreanos que publicaram uma crítica a um livro tido como insultuoso, segundo a imprensa oficial do país.

O Chosun Ilbo e o Dong-A Ilbo, dois jornais conservadores, divulgaram uma crítica sobre a edição coreana do livro 'Coreia do Norte Confidencial', da autoria de dois jornalistas britânicos estabelecidos em Seul, e publicado pela primeira vez em 2015.

A publicação aborda o papel crescente da economia de mercado no dia a dia dos norte-coreanos e as séries televisivas da Coreia do Sul que circulam ilegalmente, bem como as roupas e penteados do Sul copiados pela população.