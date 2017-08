Actualidade

A ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz defendeu hoje que o recurso à eutanásia deve ser um direito, que não implica uma alteração da Constituição, mas alertou que seria "absurdo" legislar de imediato, antes de um debate profundo.

Num debate na Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação de jovens quadros, Teixeira da Cruz foi uma das protagonistas do debate "Eutanásia: Sim ou Não?", com o médico e deputado do PSD Ricardo Baptista Leite a assumir a posição contrária à morte medicamente assistida.

Baptista Leite defendeu que o Estado tem de assumir o investimento em cuidados paliativos - que disse não chegarem a 80% dos portugueses - antes de "desistir" e oferecer a morte terapêutica como solução e disse "desconhecer" se um instrumento já existente desde 2014 como o testamento vital está a ser verdadeiamente respeitado no Serviço Nacional de Saúde (SNS).