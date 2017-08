Actualidade

O processo de classificação da igreja do Convento de São Francisco, em Coimbra, começou hoje com a publicação do anúncio no Diário da República (DR), após o município ter investido 2,1 milhões de euros na sua recuperação.

"Tentámos, ao máximo, manter e enaltecer a memória deste antigo templo, como se comprova pela preservação meticulosa dos testemunhos iniciais, designadamente os azulejos e os frescos ornamentais", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Manuel Machado.

Congratulando-se com a abertura do procedimento de classificação do monumento, salientou que a recuperação do imóvel, propriedade da autarquia, foi iniciada em 2015, de acordo com um projeto do arquiteto Gonçalo Byrne.