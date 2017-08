Actualidade

A décima edição do Folknova - Festival do Saltamontes de Vila Nova, no concelho de Miranda do Corvo, surge este ano com um novo figurino e com o objetivo de se afirmar no mapa nacional dos festivais folk.

Em declarações à agência Lusa, João Branco, da organização, salientou que o evento, que se realiza no sábado e no domingo, pretende crescer através "do trabalho cooperativo e genuíno de toda a população da freguesia de Vila Nova".

"Toda a população se envolveu no processo de organização e produção, seja na mão-de-obra do fim de semana da festa, seja em todo o trabalho que a decoração, logística, publicidade, entre outras vertentes", sublinhou.