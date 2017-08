Actualidade

A Associação Empresarial de Ourém-Fátima (ACISO) vai organizar uma missão empresarial à Coreia do Sul, nos dias 07 e 08 de setembro, para promover Fátima, foi hoje anunciado.

A ACISO revela que irá promover Fátima num seminário que contará com as presenças da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do presidente da Região de Turismo do Centro, Pedro Machado, e de Domingos Neves, assim como oradores coreanos, que "irão partilhar a sua experiência junto do mercado português".

Neste evento será apresentado, pela primeira vez, um filme em realidade virtual 360º sobre Fátima e alguns dos momentos mais emblemáticos, nomeadamente a Procissão de Velas e a Procissão do Adeus.