O futebolista internacional grego Mitroglou, do Benfica, está a caminho do Marselha, depois de os franceses terem chegado hoje a acordo com o clube da Luz, segundo fonte próxima do processo citada pela agência AFP.

'Kostas' Mitroglou, que chegou ao Benfica em 2015, por empréstimo do Fulham e que assinou em 2016/2017 a título definitivo, assinará pelo Marselha um contrato de quatro épocas, num negócio de 15 milhões de euros para os 'encarnados'.

De acordo com a imprensa francesa, os dirigentes do Olympique de Marselha procuravam um avançado que complementasse Valére Germain, contratado ao Mónaco, e 'Mitrogolo' - como é conhecido pelos adeptos do Benfica - seria o parceiro ideal.