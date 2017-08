Actualidade

O futebolista português Nani vai alinhar em 2017/18 na Lazio de Roma, por empréstimo do Valência, ficando os italianos com opção de compra, anunciou o clube romano na sua página oficial na Internet.

"A Lazio comunica ter adquirido por empréstimo, com opção de compra, o futebolista Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), do Valência", escreveu o clube transalpino.

Pela manhã, o clube romano já tinha colocado no seu sítio oficial uma fotografia do terceiro jogador mais internacional 'AA' do futebol português (112 jogos) a exibir um cachecol da Lazio à chegada a um dos aeroportos da capital transalpina.