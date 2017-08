Actualidade

O número de anúncios e de contratos públicos publicados em julho em Diário da República reduziu-se face a junho mas aumentou em termos homólogos, tendo sido publicados 1.038 anúncios e 10.917 concursos no mês passado

De acordo com a síntese mensal da contratação pública hoje divulgada pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), em julho deste ano, foram publicados menos nove anúncios de concursos (-0,9%) comparando com o mês anterior, o que se traduz numa diminuição da despesa prevista de 273 milhões de euros, já que em junho a despesa associada a estes contratos ascendeu a 730 milhões e em julho a 457 milhões.

No entanto, esta evolução representa "uma variação positiva face ao período homólogo de 2016, tanto em termos de número de procedimentos (+30,7%), como no que respeita à despesa prevista (+51,3%)", lê-se no documento.