Actualidade

Os clientes com crédito à habitação indexado à Euribor a seis meses vão voltar a pagar menos pela prestação da casa em setembro, enquanto o valor se mantém para quem tenha contratos com Euribor a três meses.

Segundo os cálculos feitos para a agência Lusa pela Deco/Dinheiro&Direitos, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, vai passar a pagar 463,95 euros a partir de setembro.

Este valor representa menos 2,08 euros do que o que era pago desde março, data da última revisão.