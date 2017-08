Actualidade

A Ibersol, que detém as marcas PizzaHut e Burger King em Portugal e Espanha, obteve lucros de 9,7 milhões de euros no primeiro semestre, mais 10,2% do que no mesmo período de 2016.

De acordo com os resultados divulgados hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol aumentou os seus lucros de 8,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano passado para 9,7 milhões de euros no mesmo período de 2017 (+10,2%, quase um milhão de euros).

Também o volume de negócios da empresa subiu de 108,1 milhões de euros entre janeiro e junho de 2016 para 204,35 milhões de euros no mesmo período deste ano, o que representa um aumento de 89%.