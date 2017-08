Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje o restabelecimento em setembro do passe sub23 que permitirá um desconto de 25% nos transportes aos estudantes do ensino superior, independentemente da sua condição de recursos.

"Amanhã [sexta-feira] será publicada a portaria que restabelecerá o passe sub23 que permitirá aos estudantes do ensino superior ter desconto de 25% no passe, independentemente da sua condição de recurso", revelou o líder do executivo.

António Costa garantiu ainda que a portaria a ser publicada será "para estar em vigor no inicio do ano letivo".