Actualidade

O Presidente da República garantiu hoje que "não há razões" para alterar o nível de alerta de segurança em Portugal, respondendo assim a "rumores" sobre o perigo de possíveis atentados terroristas em território nacional.

"Digo aquilo que disse por duas vezes no ano passado quando houve rumores parecidos com aqueles que surgiram agora. Ouvidas as entidades competentes, não há razão para alterar o nível de alerta que existe em Portugal", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa, na Póvoa de Lanhoso, à margem da celebração dos 100 anos do Hospital da Misericórdia local.

Segundo o chefe de Estado, "não há neste momento razões que justifiquem alterações no nível de alerta e, portanto, de segurança no país".