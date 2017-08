Actualidade

A F. Ramada Investimentos obteve lucros de sete milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 22,6% face ao resultado líquido de 5,7 milhões obtido no mesmo período do ano passado.

De acordo com os resultados divulgados hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) ascendeu a 11,6 milhões de euros entre janeiro e junho, uma subida de 10,1% face aos 10,5 milhões registados nos mesmos seis meses de 2016.

As receitas totais do Grupo F. Ramada no primeiro semestre ascenderam a 69,7 milhões de euros, apresentando um aumento de 10,9% face às receitas totais registadas no período homólogo de 2016.