Mundial2018

O defesa-central Bruno Alves sentiu-se hoje indisposto e é baixa de última hora na seleção portuguesa que defronta no Porto as Ilhas Faroé, em jogo da sétima jornada do grupo B de apuramento para o Mundial2018 de futebol.

Segundo fonte da Federação Portuguesa de Futebol, o central dos escoceses do Glasgow Ranges "sentiu-se indisposto e ficou no hotel a repousar", pelo que não participará no encontro, que principia às 19:45 no Estádio do Bessa.

Bruno Alves tem dois jogos como titular nesta fase de qualificação, ambos frente à Letónia, marcando o quarto golo do triunfo 4-1 em casa e alinhando também os 90 minutos nos 3-0 fora, em 09 de junho, no derradeiro jogo oficial da seleção rumo à Rússia.