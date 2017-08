Actualidade

O Haitong Bank teve prejuízos de 79,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, acima dos 19,6 milhões negativos registados nos primeiros seis meses de 2016, divulgou o ex-BES Investimento em informação ao mercado.

No relatório e contas do primeiro semestre disponibilizado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco detido pelo grupo chinês Haitong dá conta do agravamento dos prejuízos, justificando com as medidas que levou a cabo até junho para "reestruturar e reposicionar o negócio com o objetivo de transformar a instituição num banco de investimento autossuficiente", o que, diz, agravou os gastos, com custos de reestruturação, desde logo para saídas de trabalhadores, e penalizou as receitas.

O Haitong refere ainda que o resultado foi penalizado por "imparidades no semestre no montante de 38 milhões de euros, acima dos 3 milhões de euros verificados no período homólogo de 2016".