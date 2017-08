Actualidade

O Paris Saint-Germain anunciou hoje a contratação do internacional francês Kylian Mbappé, por empréstimo dos campeões franceses de futebol Mónaco, até ao final da época, com os parisienses a terem opção de compra.

O jovem avançado de 18 anos era um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências, que hoje encerra, e desfalca as opções de Leonardo Jardim no Mónaco.

"O acordo de empréstimo inclui uma opção de compra para o Paris Saint-Germain, que, quando acionada, contratualiza o jogador ao 'PSG' até 30 de junho de 2022", explicou o emblema da capital francesa, em comunicado.