Mais de 160 trabalhadores saíram do Haitong Bank (ex-BEs Investimento) no primeiro semestre deste ano, dos quais 68 da operação em Portugal e 42 da sucursal de Londres, divulgou hoje a entidade em comunicado ao mercado.

O Haitong revelou hoje que teve 80 milhões de prejuízos entre janeiro e junho, acima dos quase 20 milhões negativos dos primeiros seis meses de 2016, o que o banco justificou com as medidas que levou a cabo para "reestruturar e reposicionar o negócio com o objetivo de transformar a instituição num banco de investimento autossuficiente", o que, diz, agravou os gastos, desde logo com custos de reestruturação para saída de trabalhadores, e penalizou as receitas.

"No primeiro semestre de 2017, o Banco reduziu o seu quadro de Colaboradores em 25%. Esta redução, que reflete o ajustamento à dimensão e perfil do novo negócio, incidiu sobre as unidades em Portugal, Espanha, Brasil e Reino Unido", lê-se no relatório e contas do primeiro semestre.