Actualidade

O Benfica anunciou hoje a contratação do futebolista brasileiro Douglas, de 27 anos, no último dia do fecho do mercado de transferências.

Na página do clube na internet, o clube da Luz indica que o defesa-direito chega "por empréstimo" dos catalães e com "contrato válido por uma temporada".

À chegada hoje a Lisboa, o lateral declarou: "Estou feliz. A oportunidade de estar num grande clube é sempre uma alegria".