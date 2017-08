Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que o setor do leite é "prioritário" na economia portuguesa e anunciou que em janeiro vai participar numa "grande campanha" de apoio ao leite produzido em Portugal.

Marcelo Recebo de Sousa, que falava no final de uma longa visita à AgroSemana - Feira Agrícola do Norte que está a decorrer na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, disse que o setor do leite está "muito bem organizado", valorizando o facto de ter "resistido num período de crise que aconteceu por razões nomeadamente internacionais".

"Em janeiro vai entrar em vigor um novo diploma sobre a rotulagem que permite identificar o leite português e ao mesmo tempo eu próprio estarei a patrocinar uma grande campanha de apoio ao leite e ao leite produzido em Portugal. É muito importante para as crianças, jovens e para todos os setores da sociedade portuguesa", disse Marcelo Rebelo de Sousa.