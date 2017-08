Actualidade

O resultado líquido das operações em continuação da Reditus foi positivo em 64 mil euros no primeiro semestre, valor que compara com prejuízos de 262 mil euros no período homólogo de 2016, divulgou hoje a tecnológica.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Reditus refere que este resultado reflete "uma melhoria derivada do aumento da rentabilidade e performance das operações".

A empresa de tecnologias refere que, "em termos do anterior perímetro de consolidação, o resultado do primeiro semestre de 2016 ascendeu a 268 mil euros, estando influenciado por 530 mil euros referente ao resultado das operações descontinuadas, nomeadamente aos resultados da ex-participada ROFF antes da sua alienação".