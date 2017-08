Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol somou hoje o sexto triunfo consecutivo no Grupo B europeu de apuramento para o Mundial de 2018, ao golear as Ilhas Faroé por 5-1, no Estádio do Bessa, no Porto.

O 'capitão' Cristiano Ronaldo foi a grande figura lusa, ao apontar o seu quarto 'hat-trick' - as quais junta um 'póquer' -, com golos aos três, 29 e 65 minutos, o segundo de penálti, passando a somar 78, em 144 jogos, e já 13 na qualificação, em seis.

William Carvalho, aos 58 minutos, e Nelson Oliveira, aos 84, apontaram os outros tentos da formação das 'quinas', que passou a somar 18 pontos, para se manter a três da Suíça, enquanto Rogbi Baldvinsson marcou o tento de honra dos forasteiros, aos 38.