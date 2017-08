Actualidade

A Presidência dos Estados Unidos anunciou hoje que Donald Trump vai doar um milhão de euros da sua fortuna pessoal para ajudar as vítimas da tempestade Harvey, e que serão os repórteres a ajudar a decidir quem recebe a verba.

Numa conferência de imprensa hoje em Washington, a assessora de imprensa da Casa Branca anunciou aos jornalistas que Trump doará um milhão de euros da sua fortuna e que os jornalistas vão ser chamados a apresentar sugestões sobre para que organização específica deverá o dinheiro ir.

No início do seu mandato, o Presidente já tinha apresentado uma iniciativa semelhante, desta vez com o seu próprio salário, que tem sido entregue a várias entidades, como o Ministério do Interior e da Educação.