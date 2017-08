Actualidade

Cerca de 100 mil habitações sofreram danos causados pela tempestade tropical Harvey nos estados norte-americanos do Texas e Luisiana, anunciou hoje a Casa Branca, acrescentando que irá pedir acessos aos fundos de emergência nacional.

O assessor de segurança nacional e antiterrorismo da Casa Branca, Thomas Bossert, indicou hoje durante uma conferência de imprensa que os fundos de emergência do Governo têm liquidez, mas anunciou que a Casa Branca vai pedir financiamento adicional.

No caso do furacão Sandy, em 2012, que chegou às costas de Nova Jersey e Nova Iorque, embora com menor impacto do que o Harvey no Golfo do México, o Congresso aprovou uma ajuda adicional de 600 mil milhões de dólares para a recuperação.