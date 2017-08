Actualidade

O avançado brasileiro Gabriel Barbosa foi emprestado ao Benfica até final da época pelo Inter Milão, ficando o tetracampeão português com opção de compra, anunciou hoje o clube da liga italiana de futebol.

'Gabigol', de 21 anos, que soma dois golos em quatro jogos pela seleção brasileira, custou ao Inter mais de 25 milhões de euros na temporada transata, mas atuou apenas 10 jogos e marcou um golo pelos 'nerazzurri'.

Rotulado pela imprensa internacional como o 'novo Neymar' devido ao trajeto no Santos, o atacante venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio2016, juntamente com o agora jogador do Paris Saint-Germain, mas ainda não se afirmou no futebol europeu.