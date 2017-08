Actualidade

A equipa da Yamaha confirmou hoje que o piloto italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial de MotoGP, sofreu fraturas de tíbia e perónio e vai ser operado.

"Na sequência de um acidente sofrido num treino de enduro, na quinta-feira, Valentino Rossi foi diagnosticado com fraturas de tíbia e perónio com deslocamento na perna direita. O piloto italiano de 38 anos vai ser submetido a cirurgia o mais rápido possível", lê-se no comunicado da equipa.

A Yamaha acrescenta que "na manhã de sexta-feira, 01 de setembro, será divulgado um boletim médico".