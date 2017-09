Actualidade

Pelo menos 24 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na quinta-feira na derrocada de um edifício residencial na cidade de Bombaim, no oeste da Índia, segundo o mais recente balanço oficial hoje divulgado.

Equipas de resgate prosseguiram durante a noite com os trabalhos de remoção dos escombros do prédio residencial, de cinco andares, localizado na área de Bhendi Bazar, no centro da capital financeira da Índia, que desabou pelas 08:30 de quinta-feira (04:00 em Lisboa).

Prabhat Kumar, dos bombeiros, afirmou que, além dos 24 corpos, foram resgatados dos escombros 15 feridos.