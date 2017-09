Actualidade

Situado na Estrada de Benfica, o Palácio Baldaya foi atribuído a D. Maria Joanna, que lhe deu nome, como presente de casamento, em 1840. Hoje, depois de um século fechado ao público, reabre como polo cultural e de inovação.

Durante 19 anos e até morrer, Donna Maria Joanna Baldaya (como surge nos registos históricos) viveu neste palácio, que depois deixou a herdeiros.

Depois disso, o Palácio Baldaya teve diferentes usos: nos finais do século XIX funcionou como hotel e no início do século XX foi vendido ao Estado, que ali instalou o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária durante décadas.