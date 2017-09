Actualidade

Uma base aérea para 'drones' civis, a primeira do tipo na China, abriu em Xangai, no leste do país, informou hoje a Autoridade da Administração de Aviação Civil da China (CAAC).

A base, situada no distrito de Qingpu, vai servir milhares de aviões não tripulados, num país onde estes aparelhos são muito populares.

Os 'drones' na China devem voar a uma altitude inferior a 150 metros, além de que todos os voos de teste devem ser controlados por questões de segurança, dado que "a atividade dos 'drones' ilegais transformou-se num problema na China, especialmente nos aeroportos, indicou a agência de notícias oficial Xinhua.