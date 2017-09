Actualidade

Cinco ministros indianos apresentaram a demissão na noite de quinta-feira, alimentando a especulação de que o primeiro-ministro, Narendra Modi, vai reformular o elenco governativo durante o fim de semana.

Os ministros que se demitiram foram Uma Bharti e Sanjeev Balyan, dos Recursos Hídricos, Rajiv Pratap Rudy, do Desenvolvimento, Radha Mohan Singh, da Agricultura, e Giriraj Singh para as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

As cinco demissões tiveram lugar depois de o líder do Partido Bharatiya Janata (BJP, de direita, no poder), Amit Shah, se ter reunido com ministros, como os titulares das Finanças e Defesa, na manhã de quinta-feira na sua residência na capital, Nova Deli.