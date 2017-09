Incêndios

Oito concelhos do interior Centro e do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, num dia de subida de temperaturas, sobretudo no Sul do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco máximo de incêndio os municípios de Marvão e Gavião, no distrito de Portalegre, Abrantes e Ferreira do Zêzere, em Santarém, Vila de Rei, em Castelo Branco, Alviázere e Figueiró dos Vinhos, em Leiria, e Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de setenta municípios, sobretudo nas regiões Norte e Centro e no Algarve, e outros tantos concelhos no Norte, Centro e em quase toda a região do Alentejo estão em risco elevado.